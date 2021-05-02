Bengihan: “COVID-19’u atlatarak eski sağlığıma kavuştum”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 17 Nisan’da yakalandığı COVID-19’u atlatarak eski sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Bengihan bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına ve kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Hatırlanacağı üzere; Bengihan, 17 Nisan tarihinde rutin kontrollerde yaptırdığı PCR testinin pozitif olduğunu açıklamış, kimsenin temaslısı olmadığını ifade etmişti.

Bengihan, az önce yaptığı açıklamada ise COVID-19’u atlatarak eski sağlığına kavuştuğunu sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Değerli dostlarım, Covit 19 Virüsü tedavi sürecimi başarılı bir şekilde atlatarak eski sağlığıma kavuştum. Tedavimde emeği geçen tüm sağlık emekçilerine minnettarım.Bu süreçte beni yalnız bırakmayan , arayan ,mesaj atan tüm dostlarıma ve aileme çok teşekkür eder kucak dolusu sevgiler gönderirim . Bu virüsle mücadele etmekte olan her kese de acil şifalar dilerim.”