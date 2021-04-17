Bengihan’ın PCR testi pozitif: “Rutin kontrollerde çıktı, kimsenin temaslısı değilim”
KTAMS başkanı Güven Bengihan, yaptırmış olduğu PCR testinin pozitif çıkması üzerine az önce kontrolleri için hastaneye çağrıldı.
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KTAMS başkanı Güven Bengihan, yaptırmış olduğu PCR testinin pozitif çıkması üzerine az önce kontrolleri için hastaneye çağrıldı.
YENİDÜZEN’e konuşan Bengihan, her hafta yaptırdığı düzenli PCR test sonucunun pozitif olduğunu kimsenin temaslısı olmadığını belirtti.
Ülkede artan vakalar nedeniyle PCR test kontrollerini sıklaştırdığını ifade eden Güven Bengihan,” Şuan hastaneye gidiyorum kontrollerim için. Gerekli açıklamayı yapacağım” dedi.
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Etiketler : Güven Bengihan, covid-19