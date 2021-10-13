Bengihan: “Cezaevindeki vaka sayısı 34’e çıktı”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan cezaevindeki 620 mahkumdan 400 tanesine dün antijen testi yapıldığını ve 8 pozitif vakaya daha rastlandığını ve toplam vaka sayısının 34’e yükseldiğini açıkladı. YENİDÜZEN’e konuşan Bengihan bu 8 kişinin 2’sinin C, 2’sinin D, 4’ünün ise F bölümünden olduğunu belirtti.

Geriye kalan 220 kişiye ve bu kişilerin temaslılarına da yapılacak testlerin ardından toplam vaka sayısının belirleneceğini aktaran Bengihan, pozitif vakaların Cuma gününe kadar hazırlığı tamamlanacak yeni cezaevinde bekletilmesini planladıklarını kaydetti. Bengihan şunları söyledi: “Tüm testler tamamlandıktan sonra bulaşın yayılmasını önlemek adına gerekli tedbirler alınacak. Yeni cezaevinin çocuk bölümü olarak ayrılan kısmının Cuma gününe kadar düzenlenmesini ve pozitif vakaların oraya aktarılmasını planlıyoruz. Bu şekilde mahkumları daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde muhafaza edebileceğiz”.

“Şartlı tahliye yasasının düzenlenmesi görüşülüyor”

Sendikanın önerileri doğrultusunda şartlı tahliye yasasının da yeniden görüşüldüğünü anlatan Bengihan, bu girişimle bir kısım mahkumun tahliye edilmesini ve cezaevi nüfusunun bir nebze rahatlamasını amaçladıklarını söyledi. Bengihan şöyle devam etti: “Şartlı tahliye tüzüğünün düzenlenmesini ve cezasının 3’te birini çekmiş belirli mahkumların şartlı tahliyeden faydalanmasını istiyoruz. Bu öneri bakanlar kurulundan geçer, tüzük düzenlenirse, şartlara uyan mahkumlar 3 ay süreyle bu haktan yararlanabilecek ve cezaevindeki kalabalık biraz olsun rahatlayacaktır”.

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