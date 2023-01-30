Bengihan: Çalışanlarla dalga geçiyorlar, bu büyük bir sorumsuzluk

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkedeki çalışanların Ocak ayında net maaş alacağını bilmediğini söyledi, hükümeti eleştirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Bengihan, “Bu büyük bir sorumsuzluk, çalışanlarla dalga geçmektir. Bu basiretsizlikten utanıyorum” dedi.

“Salı gününden itibaren Bakanlar Kurulu’nda vergi matrahlarında kararı üretildi. Ancak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine Resmi Gazete’de yayınlanması için karar gönderilmiyor” diyen Bengihan şöyle devam etti: “Perşembe ve Cuma günü sorduk, Maliye müsteşarı sıkıntı yok dedi. Bakanlarla konuştum. Dursun Oğuz ve Hasan Taçoy’u da aradım. Bana bakıp döneceklerini söylediler, şimdi telefonlarımıza bakmıyorlar. Maliye Bakanlığı cevap vermiyor, bir kaçış var.”

Gözler vergi matrahlarında, sendikalar beklemede