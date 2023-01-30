Gözler vergi matrahlarında, sendikalar beklemede

4 yıldır güncellenmeyen vergi matrahları düzenlenmedi, yılın ilk maaşlarının ne olacağı hala netleşmedi.

Başbakanlığın “Cuma yayınlanacak” sözüne karşın, listeler henüz Resmi Gazete’de çıkmadı.

Kamuda örgütlü sendikalar, durum değerlendirmesi yapmak için bir araya gelme kararı aldı.

YENİDÜZEN’e konuşan KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, vergi matrahlarına yönelik düzenlemenin bugün öğlene kadar açıklanacağına dair Maliye Bakanlığı’ndan söz aldıklarını belirtti.

Sürecin takipçisi olduklarını ve beklediklerini ifade eden Atan, kamuda örgütlü sendikaların da bu gündemle bir araya geleceklerini kaydetti.

Atan, “Bu mesele sadece kamu çalışanlarını değil, özel sektör ve çalışanları da ilgilendiriyor. Halen karamsarlık devam ediyor. Bekliyoruz, takipçisiyiz” dedi.