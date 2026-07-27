Lefkoşa'da meydana gelen "Kasti Hasar" suçlamasıyla tutuklanan D.K., soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Nurettin Özgenler, zanlının 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 02.50 sıralarında Yenikent'te, A.D.'ye ait park halindeki aracı, henüz tespit edilemeyen yanıcı bir madde kullanarak kasten ateşe verdiğinin iddia edildiğini söyledi.

Polis, çıkan yangın sonucu araçta yaklaşık 100 bin TL tutarında hasar meydana geldiğini belirtti.

Zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri kapsamında ikametgahında tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, evde yapılan aramada yatak odasındaki masa üzerinde bir çakmak ile yine yatak odasında ağzı açık bir bavul içerisinde, güvenlik kamerası görüntülerine göre olay sırasında giyildiği değerlendirilen kıyafetlerin emare olarak alındığını ifade etti.

Polis ayrıca, yanan araçtan Olay Yeri İnceleme Şubesi tarafından alınan kalıntı örneklerinin analiz için gönderildiğini, zanlının parmaklarından alınan swap örneklerinin de incelemeye sevk edildiğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınması gereken tanık ifadeleri, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve beklenen analiz raporları bulunduğunu ifade ederek zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı D.K. ise, "Ben o mahallede oturuyorum. Olay saatinde evime giderken görüntülendim ancak ben bir şey yapmadım." dedi.

Sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.