“Guterres, Kıbrıs'ta süreci ileri taşımak amacıyla geliyor”

BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya Kıbrıs sorunundaki çözüm çabalarına destek vermek ve sürecin ileriye taşınması için çaba sarf etmek amacıyla geleceğini söyledi.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Holguin, Erhürman ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bugün öğleden sonra adaya geleceğini hatırlatan Holguin, yarın liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yapılacağını, akşam saatlerinde ise ortak bir akşam yemeğinde bir araya gelineceğini ifade etti.

Guterres’in ziyaret amacının Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki iyi niyet misyonunu sürdürmek olduğunu vurgulayan Holguin, Genel Sekreter'in Kıbrıs sorununa ilişkin yürütülen çabalara destek vermek ve kapsamlı bir müzakere sürecinin yeniden başlayabilmesi için sürecin ileriye taşınmasına katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Holguin, Guterres'in ziyaret kapsamında liderleri dinleyeceğini ve kapsamlı müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik olası zeminin değerlendirilmesine önem verdiğini kaydetti.