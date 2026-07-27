“Guterres'in ziyareti müzakereleri teşvik etmeyi amaçlıyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşen BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, ziyaretin amacının "adadaki halkı ve liderleri çözüme götürecek müzakerelere yönlendirmek" olduğunu söyledi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Holguin, Guterres'in bu akşam Kıbrıs'a geleceğini belirterek, gün içerisinde Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ve Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ile yaptığı temasların ziyaret öncesi hazırlık amacı taşıdığını ifade etti.

BM Genel Sekreteri'nin yaklaşık 10 yıldır Kıbrıs sorununun çözümü için çaba gösterdiğini ve süreci desteklediğini söyleyen Holguin, "Umarım ilerleme kaydedebiliriz" dedi.

Holguin ayrıca, ziyaret öncesinde Brüksel ve Ankara'da temaslarda bulunduğunu, bu görüşmelerde ilerleme sağlanabilmesi için ele alınması gereken tüm gerekli konuları değerlendirdiklerini kaydetti.