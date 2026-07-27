Evinde silah ve 50 mermi bulundu

Lefkoşa’da "Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu" suçlamasıyla tutuklanan A.K., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Fırat Uğuroğlu, zanlının 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa'da, Şht. Sami Küpeli Sokak'ta bulunan bir meyhanede tasarrufunda bulundurduğu 9 mm çapında bir adet canlı mermiyi, kendisinden ayrılmaması için kız arkadaşına verdiğini ve bu nedenle "Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu" suçunu işlediğini söyledi.

Polis, olayın 26 Temmuz'da ihbar edildiğini, söz konusu merminin emare olarak alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti. Zanlının evinde yapılan aramada ise adına kayıtlı bir tabanca ile 50 adet merminin bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının olayla ilgili sözlü beyanlarda bulunduğunu, bu beyanların araştırılacağını, ayrıca alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu ifade etti. Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.