Erdinç Gündüz, şarkılarıyla anılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kıbrıs Türk müziğinin öncülerinden, efsanevi folk-rock grubu Sıla-4'ün kurucularından, gazeteci ve yazar Erdinç Gündüz'ü Sıla 4 şarkılarıyla anacak.

1 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de, İplik Pazarı'nda bulunan ve Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi kararıyla Erdinç Gündüz'ün adının verildiği Erdinç Gündüz Meydanı'nda düzenlenecek gecede, sanatçının anısı sevilen şarkılarıyla yaşatılacak.

1949 yılında Baf'ta doğan Erdinç Gündüz, 1964 yılında kurulan Sıla-4 ile Kıbrıs Türk müziğinin gelişimine önemli katkılar sundu. Uzun yıllar medya ve radyo-televizyon alanında görev yapan Gündüz, gazeteciliği ve yazarlığıyla da iz bıraktı. 2025 yılında yaşamını yitiren Gündüz'ün anısı, adını taşıyan meydanda düzenlenecek bu özel geceyle yaşatılacak.

Gecede Arda Gündüz, Ezgi Akgürgen, Hüseyin Kasap, Muhittin Yangın, Murat Mermer ve Yıltan Taşçı sahne alarak Erdinç Gündüz ve Sıla-4'ün hafızalara kazınan eserlerini seslendirecek.