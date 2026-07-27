Erhürman, Holguin ile bir araya geldi
Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar ile bir araya geldi.
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Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar ile bir araya geldi.
Görüşme, saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı'nda başladı. Holguin’i Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ karşıladı.
Holguin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu akşam adaya gelmesi öncesinde liderlerle ayrı ayrı temaslarda bulunuyor.
Kolombiyalı diplomat, Erhürman’dan önce Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştü.
Erhürman ile görüşmesinin ardından Holguín’in açıklama yapması bekleniyor.
Holguin, Kıbrıs temasları öncesinde, geçen günlerde Brüksel’de Avrupa Komisyonu yetkilileri ile bir araya gelmiş, ardından da Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmüştü.
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