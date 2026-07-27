Yakın Doğu Üniversitesi, “Yapay Zeka” ve “Siber Güvenlik” mühendisliklerinde YÖK onayını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi; Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi bünyesinde yer alan YÖK ve YÖDAK onaylı Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği ve Siber Güvenlik Mühendisliği bölümleriyle geleceğin teknolojilerine yön verecek mühendisleri yetiştiriyor. Fakültenin “Yapay Zeka Mühendisliği” ve “Siber Güvenlik Mühendisliği” bölümleri de YÖK onayı alarak Türkiye’den öğrenci kabul etmeye başladı.

Tamamen yapay zekaya odaklanan ilk fakülteyi kurarak bu alanda öncü bir rol üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi, fakültenin akademik yapılanmasını güçlendirmeyi sürdürüyor. Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi bünyesinde eğitim veren Yapay Zeka Mühendisliği ile Siber Güvenlik Mühendisliği bölümlerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmasıyla birlikte fakültenin tüm mühendislik programları YÖK onayıyla eğitim vermeye başladı.

Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü; yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri analitiği ve akıllı sistemler alanlarında uzman mühendisler yetiştirmeyi hedefliyor. Siber Güvenlik Mühendisliği ise dijital altyapıların korunması, siber tehditlerin önlenmesi ve güvenli yazılım teknolojileri konusunda uzman profesyoneller yetiştiriyor. Güçlü araştırma altyapısı, uygulama laboratuvarları ve uluslararası iş birlikleriyle desteklenen eğitim modeli sayesinde öğrenciler, teorik bilgiyi uygulamayla birleştirerek küresel ölçekte rekabet edebilecek donanıma sahip olacak.

Ai. Prof. DUX: “Yenilik üreten ve teknolojinin geleceğine yön veren liderler yetiştiriyoruz”

Yapay zekanın yalnızca bugünün değil, geleceğin de en stratejik teknolojisi olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, YÖK onaylı Yapay Zeka Mühendisliği ve Siber Güvenlik Mühendisliği bölümlerinin üniversitenin teknoloji vizyonunun önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyene sahip ABD dışı dünyada ilk üniversite olduğunu hatırlatan Ai. Prof. DUX, “Amacımız yalnızca nitelikli mühendisler yetiştirmek değil. Araştıran, yenilik üreten ve teknolojinin geleceğine yön verecek liderler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz mezun olduklarında küresel ölçekte rekabet edebilecek bilgi, beceri ve vizyona sahip olacaklar” ifadelerini kullandı.