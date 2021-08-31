Belediyelerin PCR ve Antijen test hizmetlerini hükümet iptal etti

Belediyelerin yaptığı antijen ve PCR testler, yarından itibaren yapılmayacak.

Geçitkale Belediyesi ile Mehmetçik Belediyesi Başkanları yapıkları açıklamalarla, hükümetin yerel yönetimler tarafından yapılan testleri iptal etti. Her iki belediye de karara tepki gösterdi.

Hasan Öztaş: “Bakanlar Kurulu durdurdu”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Bu akşam alınan Bakanlar Kurulu Toplantısı Kararları doğrultusunda, Belediyelerde uygulaması yapılan Antijen ve PCR testleri, yarından itibaren durdurulması kararı üretilmiştir.

Belediyemiz tarafından yapılan testler artık Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek merkezlerde yapılacaktır. Tüm bölge halkımıza önemle duyurulur.”

Cemil Sarıçizmeli: “Var olan sıkıntılara bir yenisi daha”

Mehmetçik Belediye başkanı Cemil Sarıçizmeli:

“Sevgili dostlar, belediyelerimizin aylardır hiç bir karşılık beklemeden, hatta mali külfet oluşturmasına rağmen inançla yürüttüğü PCR/antijen taramalarının sonlandırıldığını ve bu hizmetin yarından itibaren belediyelerin yapamayacağını az önce Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafımıza iletmiştir.

Büyük bir özveri ve mutlulukla yürüttüğümüz bu hizmeti bundan sonra veremeyecek olmamız beni derinden üzmekle birlikte derin bir endişeye sürüklemiştir. Umarım bu endişem yersiz ve bu alınan son karar da diğerleri gibi ülkedeki var olan sıkıntılara bir yenisini daha ekleyecek bir karar olmaz.

Ben öncelikle özveri ile çalışan tüm personelime, bizlere destek olan tüm kesimlere ve halkımıza teşekkür etmek istiyorum. Sevgiyle kalın…”