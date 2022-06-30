'Belediyeler reformu kara bir leke'

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediyeler reformu konusunda bugüne kadar hükümetin sürdürmeye çalıştığı süreci, “Demokrasimiz açısından kara bir leke olan tarihi bir kesit” şeklinde nitelendirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Harmancı, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan “Er Meydanı” ve “Bugüne Dair” programlarına katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

Harmancı: Demokrasimiz açısından kara bir leke olan tarihi bir kesit”

LTB Başkanı Harmancı, belediyeler reformu konusunda bugüne kadar hükümetin sürdürmeye çalıştığı süreci, “Demokrasimiz açısından kara bir leke olan tarihi bir kesit” şeklinde nitelendirdi.

Belediyelerin toplum yaşamına direk etkisi bulunduğunu ama hükümetin katılımcı bir anlayışla yürütmesi gereken süreci başarısızlıkla yürüttüğünü iddia eden Harmancı, tüm siyasi partilerin reform niyetinde olmasına rağmen bu konuda bir konsensüs aranmadığını ve belediyelerin işin içine yeterince dahil edilmediğini ileri sürdü.

“Hangi belediyeye hangi şartlarla kim aday oluyor? Bu belirsizlik içerisinde ‘ben adayım’ demek sadece bir mevki, bir makam meraklılığıdır” diyen Harmancı, şöyle devam etti:

“Birincil görevim Başkent Lefkoşa’nın bu belediyeler reformunda bilimin, aklın ve gerçeklerin ışığında hak ettiği şekilde yerini almasıdır. Bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Lefkoşa’nın bulunduğu konum çok nettir; Lefkoşa’nın varlığını, önemini kimse sınamasın, Lefkoşa’nın toplum için ne anlama geldiğini herkes biliyor. Bilimsel çalışmalar doğruyu söyleyecektir, bundan sonraki süreçteki adaylığım da bu reform sürecinden çıkacak sonuçla ilişkilidir. Şu an Anayasa tanımayan ve demokrasiyi bilmeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Lefkoşalıların vermiş olduğu destek ve güvenle, Lefkoşa’nın yani başkentimizin hakkını savunmak için buradayım.”

“Topluma sorulsun ve onay alınsın önerisinde bulundum”

Reform konusunda yaşanan çıkmazın çözümü için tek maddelik Anayasa referandumu önerisi yaptığını, bunun da reformun halkın onayına sunulması amaçlı olduğunu belirten Başkan Harmancı, şunları kaydetti:

“Bir şeyleri delerek, iş yapmak zorunda değilsiniz, reform istemek bir iradedir, ama bunun ne zaman ve nasıl olacağına halk karar vermelidir. Çünkü belediyeler devlet teşkilatının neredeyse yarısıdır. Halkın görüşlerini almıyorsanız yaptığınızın hiçbir anlamı yoktur.”

Dünyada da belediye reformları yapıldığını, bu reform sürecini Danimarka’nın 7 yılda, Estonya’nın 4 yılda yaptığını aktaran Mehmet Harmancı, dünyadaki örneklerde her türlü detayın düşünüldüğünü ve hiçbir konunun havada veya eksik bırakılmadığını belirtti.

“Belediyeler reformuna ilişkin Avrupa’da tavsiye kararı diyor ki; ‘hedefleri, yöntemleri ve sonuçları Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi ile örtüşmelidir.’ Ve bunu yaparken de demokrasiyi işletmek zorundasınız. Öncelik bir konsensusa varılmasıdır” diye konuşan Harmancı, şunları belirtti:

“Maalesef bizde bunun tam tersi. Burada çok önemli bir uyarı yapılıyor; ‘bu coğrafi değişiklikler seçimlerde bir gruba ya da bir siyasi partiye avantaj sağlayacak şekilde düzenleme yapmaktan kaçının’ diyor. ‘Büyüklük arttıkça demokratik katılım problemi yaşanıyor’ diyor. ‘Ölçeğe göre yetki alanlarını farklılaştırabilirsiniz’ deniliyor.”

“Hazırladığımız tüm çalışmaları milletvekillerine ve komitelere yazılı olarak ilettik”

Süreç boyunca her zaman yapıcı davranmaya çalıştığını ifade eden Harmancı, şöyle devam etti:

“Hem ilgili komiteye hem de tüm milletvekillerine dünyadan örnekler de içeren Tutum Belgesi dahil çalışmalarımızı yazılı olarak ilettim. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi’nin 219 (2007) ve 452 (2021) Tavsiye Kararları başkentlerin mali yapılarının, belediye ve merkezi hükümetin farklı siyasi partileri temsil ettiği durumlarda bir siyasi çatışma aracı olarak kullanılabildiğini, bu yüzden de başkent belediyelerine özel bir yasal statü verilmesi ve özerkliklerini koruyacak yasal önlemlerin alınması gerektiğini vurgular.”

“Dünyada reform için 5 ana parametre varken ülkemizde sadece ölçek tartışılıyor”

Dünyada belediye reform çalışmalarında ana parametre olarak 5 kriter konulduğunu, bunların ölçek, yetkiler, özerklik derecesi, mali yapı ve düzenlemeler olduğunu dile getiren Harmancı, ülkede ise tek tartışılan detayın ölçek ekonomisi olarak sınırlı kaldığını belirtti.

LTB Başkanı Harmancı, ölçeği büyütüp bunun ekonomik koşullarının belirlenmemesi ve gerekli yetkilerinin verilmemesi durumunda belediyelerin bundan yararlanamayacağını kaydetti.

Lefkoşa’ya aşkla bağlı olduğunu, doğduğu, çocukluğunu yaşadığı, büyüdüğü, bugün de belediye başkanı olarak hizmet ettiği şehir olduğunu belirten Harmancı, adaylıktan önce bahsettiği süreç için üzerine düşen sorumlulukla çalışacağını söyledi.

“Bir reform sürecini oldubittiye getirmelerine, Başkent Lefkoşa gibi bir yerin belli çıkarlar uğruna heba edilmesine izin vermem, buna bu şehirde yaşayan kimse de izin vermez” diyen Harmancı, şu ifadeleri kullandı:

“Çeşitli zamanlarda açıklanan kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını görüyoruz, bizim de kendi yaptığımız çalışmalar var. Buralardaki sonuçlar, Lefkoşalıların güveninin aynı şekilde devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, yurttaşlarımızın bire bir ne dediği de bizim için çok önemlidir, yurttaşlarımızın belediye konusundaki güvenini gözlemekteyim, buna ilaveten belediyede birlikte çalıştığım arkadaşlarımın da bu yönde güven ve desteğini gözlemliyorum”

Seçimlerin ertelenmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanan 27 Kasım’a kadar belediye başkanlarının yetkilerinin devam etmesi konusuna da değinen Başkan Harmancı, kendisinin bu minvalde hareket edeceğini çünkü neticede alınan kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını, Anayasa Mahkemesi’nin tersini söylemesi durumunda da bunu değerlendireceğini ifade etti.

Ekonomide yaşanan sıkıntılara da değinen LTB Başkanı Harmancı, 1 yıl önce 6 TL olan benzin litresinin fiyatının 4 katına çıktığını belirterek, fiyatlarda yaşanan artışın yurttaşlara sundukları hizmetleri ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

“9 Milyon TL ek kaynak yaratmak durumundayız”

Bunun yanında LTB’nin her ay maaş, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi için kasasından 10 Milyon TL çıktığını anlatan Harmancı, Ağustos ayında bunun 26 Milyon TL’ye çıkacağını, bu nedenle 9 Milyon TL ek kaynak yaratmak durumunda olduklarını kaydetti. LTB Başkanı Harmancı, Aralık ayından bu yana söz konusu artış oranının yüzde 86’ya ulaştığını söyledi.

“Tahsilatlarda ciddi bir düşüş var. Lefkoşa’da aktif 20 bin öğrenci vardı ancak öğrenci sayısı 5 bine düştü” diyen Harmancı, ekonomik daralma ve yurttaşın ödeme gücünün gerilemesine rağmen belediye ücretlerine 2016’dan beridir zam yapmadıklarını kaydetti.

Mevcut ekonomik tabloda ya tüm belediyelerde ücretlerin zamlanacağını ya da hükümet edenlere sunulan çözüm önerilerinin hayata geçirileceğini ifade eden Harmancı, “Biz yurttaşın bu zor dönemlerinde onlara fazladan bir ödeme çıkarmak istemiyoruz” dedi.

Belediyenin projeleri

Belediyenin projelerinden de bahseden Harmancı, maliyeti 183 Milyon TL olan ve 13 kilometrelik alanda yapılan Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı projesinin ve Kızılbaş Parkı’nın tamamlandığını kaydetti.

Mehmet Harmancı, soya fasulyesi üretiminde bir ilke imza attıklarını ve bu sürecin başarı ile tamamlanarak, üretimin genele taşınması ve iş birliği için Tarım Bakanlığı ile görüşeceklerini kaydetti.

Harmancı, “4.7 Milyon TL ile 5.500 metrelik kanalizasyon hattı yapıldı. 3.000 metrelik yağmur suyu drenaj hattı, 4 yeni mahalle ve 1 yeni bölge parkını Lefkoşa’ya kazandırdık” dedi