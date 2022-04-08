‘Belediye reformuna’ tepki büyüyor Dipkarpaz ile Serdarlı Belediyesi’nden de eylem kararı

Hükümetin yürürlüğe koymak istediği, ‘belediye reformuna’ tepki büyüdü, Dipkarpaz ile Serdarlı Belediyesi de çalışmaya karşı çıkarak, eylem kararı aldı.

Dipkarpaz Belediyesi, belediyelerin birleşmesini kabul etmediklerinden dolayı yarın köy girişinde eylem yapacak.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 09.30’da köy girişinde tüm köy halkı ile eylem yapacakları kaydedildi.

Öte yandan Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği de eylem kararı aldı.

Dernek belediyenin kapatılma kararına karşı olduklarını belirterek, 10 Nisan Pazar günü eyleme gidecek.

Eylem, köy meydanında saat 10.00’da gerçekleşecek.