Belediye Başkanları, 13. ATRAX Fuarı’na katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden bir heyet, 13. ATRAX Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Alanları Fuarı’na katıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen 13. ATRAX Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Alanları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bu yıl 55.000 m² alanda ve 5 tematik salonda düzenlenen ATRAX 2026; eğlence, park ve rekreasyon alanları, havuz ve spa sistemleri, açık alan ve bahçe tasarımı, vending ve self-servis teknolojileri ile peyzaj ve kentsel tasarıma yönelik çözümleri kapsayan geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sundu.

Fuara, katılan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyetinde Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, K. T. Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş ile Birlik personellerinden Ayşe Oyal Eraltaylı, Mecit Güler ve bazı belediyelerden çalışanlar yer aldı.

Belediye başkanları fuarda, belediyeler için şehirlerin yaşam kalitesini artıracak vizyon projelerine ilham kaynağı olan yenilikleri görme ve sektörün önemli temsilcileriyle iş birliği geliştirme fırsatı yakaladı.