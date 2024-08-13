Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ve ülkenin ekonomik durumu hakkında açıklamalarda bulundu, “Beğenmediğini değiştirme iradesi, toplumsal varoluş refleksidir” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin her alanında yaşanan sorunları sıraladı.

"Başbakanlıktan ses yok"

Kıb-Tek’in, Enerji Bakanlığı’na değil, Başbakanlık’a bağlı olduğunu hatırlatan Erhürman, "Enerji Bakanlığı var ama Kıb-Tek ona bağlı değil, Başbakanlığa bağlı. Ülkede elektrik sorunu yaşanıyor, elektrikler kesiliyor, Başbakanlıktan tık yok" ifadelerini kullandı. Zamanında akaryakıt temini yapılmadığı için santrallerden kara dumanlar çıktığını, söz konusu dumanların çevreye de zarar verdiğini vurgulayan Erhürman, El-Sen’in, Makine Mühendisleri Odası’nın defalarca açıklama yaptığını fakat karşılarındaki zihniyetten tek kelime duymadıklarını kaydetti. Tufan Erhürman, "Yanlış olduğunu düşünüyorsanız, buyurun açıklayın" diyerek “hükümete” seslendi.

"Beş yıldır aynı zihniyet…"

Elektrik konusunda El-Sen’in de Makine Mühendisleri Odasının da uzun süredir uyarılarda bulunduğunu belirten Erhürman, "Duman siyaha döndü ve makineler zarar görüyor. Ya akaryakıt zamanında tedarik edilmediği için ya da akaryakıt bitiyor ve dibinde çamur gibi bir şey oluşuyor ve o yanıyor" diye konuştu. Tufan Erhürman, söz konusu zihniyetin 5 yıldır hükümette olduğuna işaret ederek, 4 yıldır bozuk olan santralin ise bu hafta işlemeye başlayacağının “ümit edildiğinin” açıklanmasını eleştirdi. Erhürman, “5 yıldır hükümettesiniz, bundan fazla istikrar mı olur?” diye sordu.

"Siyasi sorumluluk üstlenilmiyor"

Erhürman, “hükümetin” Kıb-Tek’le ilgili sorunlara siyasi sorumluluk üstlenmediğini belirterek, "Ünal Üstel, bu işin siyasi sorumlusu olarak tek bir açıklama yapmadı. Hasan Taçoy da bakanken imza attı dört santral için. Şu andaki sorun o santrallerin alınmaması sorunu değil hala, kurulu gücün tam kapasiteyle çalışmamasıdır" dedi. Erhürman, “hükümetin” beş yıldır iktidarda olduğunu ancak Kıb-Tek'i çok daha kötü bir duruma getirdiğinin altını çizdi.

"Bakım ve onarım yapılmadı"

Kıb-Tek'te zamanında bakım ve onarım yapılmadığını belirten Erhürman, "Makinelerin hepsini bozdular, bakım onarımlarını yapmadılar” dedi. Erhürman, dört yıldır bozuk olan santrali bir hafta içinde devreye sokmaya çalıştıklarını yineleyerek, Başbakanlığın elektrik konusunda hiçbir açıklama yapmamasını eleştirdi.

"Ekonomi güneye kaymaya devam ediyor"

Erhürman, ülkenin ekonomik durumuna da değinerek, "Ekonomi güneye kayıyor. Sekiz, dokuz ay önce konuşmaya başladık. Hayat pahalılığı yükseldiği için bu tarafa alışveriş sayısı azalacak, o tarafa giden sayısı artacak" ifadelerini kullandı. Erhürman, "Turizmde casino sektörü çalışıyor. Geri kalanlar ne yapıyor? İnşaat sektörü türbülansa girdi. Yükseköğretimde yaşanan kepazelikler ortada" dedi.

"Hükümetin istikrarsızlığı"

Erhürman, "UBP hükümettedir ama beş senenin içinde dört başbakan değiştirdiyse istikrar sorunu oradadır" ifadelerini kullandı. Erhürman, aynı zihniyetin beş yıldır iktidarda olmasına rağmen sorunları çözemediğini vurguladı. Dünyanın UBP kurultayı etrafında dönmediğine vurgu yapan Tufan Erhürman, sokakta yaşananların ortada olduğunun altını çizdi.

"Toplumsal varoluş refleksi gerekli"

Son olarak, toplumsal değişim için halkın iradesini göstermesi gerektiğini belirten Erhürman, "Bugün yaşadıklarımızdan mutlu değilim ama hissediyorum, iyiye gidiyoruz diyen var mı? O zaman değiştireceksin. Beğenmediğini değiştirme iradesi toplumsal varoluş refleksidir" dedi. Erhürman, halkın beğenmediği yönetime karşı değiştirme iradesini göstermesi gerektiğini ifade etti.