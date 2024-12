Beceriksizliğin böylesi!

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Güzelyurt’a yıllardan beridir yapılması planlanan ancak bir türlü bitirilip hizmete açılmayan Güzelyurt Hastanesi keşmekeşi sürüyor. Son olarak 2024 yılının yaz ayı başlarında TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bölgeyi ziyareti sonrasında hastanenin bitirilmesi talimatını vermesi üzerine UBP-DP-YDP Hükümeti’nin isteğiyle hastanenin 4. Etap Çalışmaları için Merkezi İhale Komisyonu tarafından ihale açılsa da, itirazlar üzerine mahkemede ara emri kararı alındı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, geçtiğimiz Mayıs ayında hastane için ihale süreçlerinin kısa süre içerisinde bitirilip yapımının tamamlanacağını ve hastanenin hizmete gireceğini belirtse de, geçen 7 aylık süre içerisinde ihale sürecinin bile sağlıklı bir şekilde tamamlanamaması gözlerden kaçmadı.

Konu hakkında YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan Sağlık eski bakanı ve CTP Milletvekili Filiz Besim, Güzelyurt halkının yıllardır sağlık hizmeti alamadığına dikkat çekti, “İhalenin sonuçlanamaması, sonrasında da mahkemelik olması hükümetin beceriksizliğidir” dedi.

İhaleye iki şirket girdi, kaybeden şirket ara emri aldırdı

Güzelyurt Hastanesi 4. Etap Çalışmaları için Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından 27 Mayıs 2024 tarihinde açılan ihale süreci, 3 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. İhaleye Aşan Nakliyat LTD. ve KAM-TEK LTD. şirketleri girerken, Aşan Nakliyat ihaleyi kazanan şirket oldu. İhaleyi kaybeden KAM-TEK şirketi, Rekabet Kurulu’na itirazda bulunmuş, Rekabet Kurulu da ihaleyi iptal etmişti. Bunun üzerine KAM-TEK şirketi konuyu yargıya taşıyarak mahkemeden ara emri alarak yürütmeyi durdurdu. KAM-TEK LTD. direktörü Ali Kamacıoğlu, “Bu aşamada açıklama yapmak doğru olmaz” dedi.

Önceki etaplarda da 1. Etap ihale süreci de sancılı geçmişti

Yıllardır bitirilmeyen, hatta inşaatının atıl vaziyette kaldığı Güzelyurt Hastanesi’nin 1. Etap ihale süreci de sancılı geçmişti. 28 Aralık 2016’da proje için ihaleye çıkan Merkezi İhale Komisyonu, kısa süre sonra “ihalenin hukuka aykırı olduğu” gerekçesiyle iptal etmiş, İhalenin iptal kararının sonlanması için dava açılmış ve idare adına savcılık, ihalenin iptal kararının hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, ihalenin iptal edilmesinin iptali için mahkemeye hüküm yazdırmıştı.

Yaklaşık 8 yıl, 9 hükümet, inşaat bitmedi…

22 Şubat 2017’de Güzelyurt Hastanesi’nin temeli atıldı. O günlerde “iki yılda bitirilmesi” hedeflenen ve bugüne kadar geçen yaklaşık 8 yılda sadece fare ve yılanların yuvası olan hastane, tek şerit olan Güzelyurt - Lefke anayolunun bir kenarında bulunuyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 22 Şubat 2017’den bugüne dek 9 hükümet değişti.

O tarihten beri görevde olan hükümetler şöyle:

Özgürgün Hükümeti (16.04.2016 - 02.02.2018)

Erhürman Hükümeti (02.02.2018 - 22.05.2019)

Tatar Hükümeti (22.05.2019 - 22.10.2020)

Saner Hükümeti (09.12.2020 - 20.02.2021)

Saner Hükümeti Değişiklik (20.02.2021 - 25.06.2021)

Saner Hükümeti Değişiklik (25.06.2021 - 16.07.2021)

Saner Hükümeti Değişiklik (16.07.2021 - 06.10.2021)

Sucuoğlu Hükümeti (05.11.2021 - 21.02.2022)

Sucuoğlu Hükümeti Değişiklik (21.02.2022 - 25.04.2022)

Üstel Hükümeti Değişiklik (12.05.2022 – devam ediyor)

Sağlık eski Bakanı, CTP Milletvekili Filiz Besim:

“İhalenin sonuçlanamaması hükümetin beceriksizliğidir”

Sağlık eski Bakanı ve CTP Milletvekili Filiz Besim, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, Güzelyurt halkının kendi bölgesinde sağlık hizmeti alamadığına dikkat çekerek, “İhalenin sonuçlanamaması, sonrasında da mahkemelik olması hükümetin beceriksizliğidir” dedi. Göreve geldikleri 2018 yılında hastanenin 2’nci ve 3’üncü etap çalışmalarını tamamladıklarını, var olan sağlık ocağını da iyileştirme yoluna gittiklerini aktaran Besim, kendilerinin görevden ayrılmasıyla birlikte yatırımlara devam edilmediğini söyledi. Güzelyurt halkının yıllardan beridir ambulans, ilaç ve hastane sorunuyla baş başa kaldığını aktaran CTP Milletvekili Filiz Besim, özel hastaneye ait dispanserinin de kapandığına dikkat çekti, “Güzelyurt halkı hastaneye gitmek için başka bölgelere gitmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık eski Bakanı Filiz Besim, “Bu günlerde Meclis’te görüşülen 2025 Mali Yılı Bütçesi’ndeki Sağlık Bakanlığı bütçesine de Güzelyurt Hastanesi için ek bir kaynak ayrılmadı. Bunu hükümet yetkililerine özellikle sorduk.Bu yılki bütçede geçen yılın bütçesiyle aynı rakam var. Yıllık enflasyon hesaplandığı zaman hastane için çalışmalar başlasa bile bu kaynakla bitirilmesi mümkün değil” şeklinde konuştu.