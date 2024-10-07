“Bazı binaları yıkacağız”

Kapalı Maraş’ın (Varosha) geziye açılan yüzde 3,5’lik kısmı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, bazı binaları “yıkacaklarını” açıkladı.

Tatar, "Uzun vadede hedefimiz, Maraş'ta bazı binaların yıkılarak yeniden yapılması, bazılarının da tadil edilerek milli ekonomiye kazandırılmasıdır" dedi.

Varosha’nın yüzde 3,5’lik kısmının geziye açılmasının üzerinden 4 yıl geçmesi üzerine Tatar, AA’ya konuştu.

"Uzun vadede hedefimiz, Maraş'ta bazı binaların yıkılarak yeniden yapılması, bazılarının da tadil edilerek milli ekonomiye kazandırılmasıdır” diyen Tatar, bölgenin “ekonomiye katkısı olduğunu” öne sürdü.

Tatar, “Bundan sonraki süreçte umarım Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden sorunlar giderilir fakat orada şöyle bir ayrıntı var, 1571'den sonra Kıbrıs'ın çoğu vakıf malına dönüştürülmüştür. İngiltere 1878'de yapılan anlaşmaya aykırı olarak Maraş'taki vakıf mallarını Rumlara peşkeş çekmiştir. Şimdi Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) bu konu üzerine çalışıyor ve vakıf mallarının peşkeş çekilmesi ile ilgili itirazları var. Yargı bu durumu dikkate alıyor. İnşallah bu şekilde de çözümler olacaktır." İfadelerini kullandı.