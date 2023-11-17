“Bayıltma oyunu komaya gidebilecek riskler barındırmaktadır”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği YK Üyesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Beyoğlu, okullarda ergenler arasında görülen “bayıltma oyununa” dikkat çekti, okul ve ailelere uyarılarda bulundu.

Son yıllarda ülkede giderek sıklaşan Bayıltma Oyunu’ndan dolayı kaygı duyulduğu ifade edilen yazılı açıklamada, ergenler arasında giderek popülerlik kazanan Bayıltma Oyunu, bazen ergenlerin akran İstismarına maruz kalmaları bazen de kendi aralarındaki “eğlence” adı altında yapıldığı vurgulanan açıklamada Bayıltma Oyunun masum bir oyun olmadığı konusunda okulları ve ailelere uyarıda bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ani bilinç kaybı ve nabız düşüklüğü olan ergenler bayılma sırasında başta kafa travması gibi ciddi yaralanmalara ve beyin ve boyun damar yapısında meydana gelebilecek bozulmalar sonucunda komaya gidebilecek riskler barındırmaktadır.

Ergenlerimizin bu oyunlardan uzaklaştırılması için gerek okulların başta teneffüsler ve boş dersler olmak üzere engelleyici tedbirler alması ve oyunların oynanmasına izin vermemeleri, rehber öğretmenlerin ergenlerle bu oyunun sakıncaları hakkında bilgilendirmesi ve olası akran istismarının azaltılmasına yönelik müdahalelerde bulunmaları ve ailelerin kendi evlatları ile oyunun sakıncalarına yönelik olarak konuşmaları gerekmektedir. Ayrıca oyun sonrasında herhangi bir şikâyeti olan ergenin de en kısa zamanda bir hekim kontrolüne getirilmesi gerekmektedir.