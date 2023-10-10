“Batı Nil Virüsü endişe verici, sinekle mücadele yetersiz”

Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin güncel konulara değindiği konuşmalarda sağlık ele alındı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Sağlıkta Kaos Derinleşiyor” konulu güncel konuşma yaptı. Besim, Sağlık Bakanlığı’na, sağlıktaki sorunların çözümü için önerilerde bulundu, Batı Nil Virüsü konusuna değindi, ülkede 3 vaka görüldüğünü hatırlattı.

Konunun önemli ve endişe verici olduğunu ifade eden Besim, yerel yönetimlerin sinekle mücadelede yetersiz kaldığını, bataklık, kanalizasyon ve su birikintilerinin sineklerin artmasına sebep olduğunu kaydetti, bu çerçevede sinekle mücadelenin, tüm tarafların iş birliğinde yapılması ve denetlenmesi gerektiğine işaret etti.

Besim, vatandaşların, yaşlıların, hastaların temel sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşması gerektiğini, Kuzey Kıbrıs’ta 17 sağlık merkezi bulunduğunu ancak 37 merkeze ihtiyaç olduğunu, bu yüzden merkezler çoğaltılamıyorsa mevcut merkezlerin altyapısının geliştirilmesi gerektiğini anlattı.

Ülke genelinde hastane ve sağlık merkezlerinin güçlendirilmesinin yanında özellikle İskele ilçesinde sağlık merkezlerinin güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu, Güzelyurt’ta da durumun aynı olduğunu ifade eden Besim, aşı takip sisteminin de kurulması gerektiğini kaydetti.

Hayvan sağlığı refahı ile ilgili de adım atılması gerektiğini, kısırlaştırmaya, hayvan barınaklarına ihtiyaç olduğunu, bunun insan sağlığı için büyük önem taşıdığını belirten Besim, ülkede nüfus bilinmeden, nüfus politikası olmadan bir şeyin düzelemeyeceğini belirtti.

Dinçyürek:"Ciddi ilaç alımı için adımları attık"

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, sağlıkla ilgili konuşan milletvekillerine teşekkür etti, dinleyemediği arkadaşlarından özür diledi. Dinçyürek, testler, ilaçlar konusunda gereken adımları attıklarını, tüm ilaçlarda ciddi bir alım için adım attıklarını belirtti. Dinçyürek, temel hedefin en hızlı şekilde ihalenin tamamlanıp, insanlara bulunduğu bölgede ilaca ulaşabilmesini sağlayabilmek olduğunu kaydetti.

Ek bütçenin Meclis’ten geçmesiyle sağlıkta önemli bir adım atıldığını söyleyen Dinçyürek, ikinci adım ihaleyi de zaman kaybetmeden açacaklarını belirtti.

Dinçyürek, sağlık servislerine yeni kadrolar için adım attıklarını, ebelerin sağlık servislerine takviyelerinin yapılacağını, teknisyen eksikliklerinin giderileceğini, altyapı eksiklerinin giderilmesi için de çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Sağlık ocaklarını güçlendirmeden, hastaneleri güçlendirmeden merkezin baskısının azaltılamayacağını ve hasta memnuniyeti sağlanamayacağını bildiklerini ifade eden Dinçyürek, verimliliği artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini, Türkiye Sağlık Bakanı ile görüşmesi olduğunu, orada da eksikliklerin konuşulacağını kaydetti.

Karpaz, Güzelyurt, Girne hastaneleri ile ilgili gereken adımların atılması için çalıştıklarını ifade eden Dinçyürek, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Dinçyürek, bağımlıların tedavisi için de üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade ederek, AMATEM binasını bitireceklerini kaydetti.