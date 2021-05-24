Susurluk Araştırma Komisyonu Üyesi Fikri Sağlar, o dönem Kutlu Adalı Cinayetini araştırdıkları zaman şüphelerin Susurluk Çetesi’ni işaret ettiğini söyledi. Sağlar, komisyonun soruşturmasını bir yere kadar getirdiğini ancak ilerletilmesine izin verilmediğini ifade etti.

“Mafya, siyaset, devlet örgütlenmesi ve çeteleşme içerisinde bu cinayetlerin işlendiğini” anlatan Sağlar, cinayette kullanılan uzi silahının da Türkiye’den geldiğini ifade etti.

Sağlar bu açıklamaları Kıbrıs Genç TV’de gazeteci Nazar Erişkin’e yaptı.

Sağlar, o dönem, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Mehmet Ali Talat’ın da davetiyle Kıbrıs’a da geldiklerini, araştırma yaptıklarını söyledi, “o zaman da cinayetin Türkiye kaynaklı olduğunu, Uzi marka silahın Türkiye’de özel kuvvetlerde kullanıldığını konuşmuştuk” dedi.

“Mafya yaptığı bir toplantıda kara paranın kumarhanelerde aklanması kararı vermişti, Türkiye’de kumarhaneler kapandıktan sonra Kıbrıs’a taşındı” diyen Sağlar, Susurluk Çetesi’nin o dönem Asil Nadir’in kaçırılması ile ilgili de Topal ailesinden tahsilat için uğraştığını dile getirdi.

Şimdi ortada ciddi bir itiraf olduğunu söyleyen Fikri Sağlar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de adım atılmadan Kıbrıs’ta da sonuç alınması mümkün değil. Türkiye’de adım atılır mı, şüpheliyim, çünkü rejim değişti. Kuzey Kıbrıs’taki siyasetin de geçmişten farklı olarak doğrudan AKP’ye bağlandığına yönelik gözlemim var. Bu sürecin odağındaki isim Mehmet Ağar, şimdi AKP’nin ağırlıklı isimlerden biri...”