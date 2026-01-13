Kıbrıslı Türk siyasetçi Oz Karahan, Kıbrıs’ın güneyinde Mayıs ayında gerçekleşecek olan parlamento seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Lefkoşa bölgesindeki Ekolojist Hareketi'nin listesinde yer alacak olan isim, açıklamasında Kıbrıs'ın kritik bir dönemden geçtiğini söyledi, "Ülkenin egemenliğine yönelik tehditler, derin ve sistemik yolsuzluk, insanların günlük yaşamlarını etkileyen ekonomik güvensizlik, gençlerin yurt dışına göçünün devam etmesi ve ülkeyi yavaş yavaş yeniden şekillendiren demografik değişim, kalıcı bir duruma dönüşmüştür. Bütün bunlar, istikrarın yerini belirsizliğin aldığı yaygın bir his yarattı" dedi.

“Başka Kıbrıs yok”

Oz Karahan açıklamasının devamında, “Başka bir Kıbrıs yok” diye konuştu, “Sadece bu ülke ve onun içinde şekillendirmeyi seçtiğimiz gelecek var. Bu nedenle, teslimiyet ve mesafelenme çözüm olamaz. Gereken şey, mevcut durumdan sorumlu olan siyasi uygulamalar ve siyasi kurumla yüzleşmek ve toplumun tamamına ait olanı geri almak için kolektif bir çabadır” dedi.

Karahan, Ekolojist Hareket'in listesinden aday olmayı seçmesinin nedeninin, partinin "30 yılı aşkın süredir kesintisiz siyasi varlığı ve temiz bir siyasi sicili olan tek siyasi güç" olması olduğunu söyledi.

1963’ten sonra ilk Kıbrıslı Türk aday

Oz Karahan, 1963'te adada başlayan toplumlararası şiddet olaylarının ardından Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamento seçimlerine aday olan ilk Kıbrıslı Türk olarak da dikkat çekiyor. Oz Karahan daha önce iki kez Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de aday olan Kıbrıslı Türk siyasetçilerin arasında yer almıştı.