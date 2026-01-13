Basın Kartı Komisyonu, 2026 yılının ilk toplantısını yaptı

Basın Kartı Komisyonu, 2026 yılının ilk toplantısını yaparak, Aralık 2025 dönemine ait başvuruları değerlendirdi. Komisyondan verilen bilgiye göre, Dış Basın Birliği’nin yeni dönemde Basın Kartı Komisyonu’na üye olarak seçtiği Taner Gönül de toplantıya katılarak ilk kez görev aldı.

Tanpınar: Basın Kartı Tüzüğü güncellenmeli ve komisyonun saygınlığı korunmalı

Dış Basın Birliği temsilciliği görevini devreden Fevzi Tanpınar, toplantıda yaptığı veda konuşmasında 18 yıl boyunca üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti. Tanpınar, Basın Kartı Tüzüğü’nün güncellenmesi ve komisyonun saygınlığının korunmasına ilişkin temennilerini dile getirdi.

Basın Kartı Komisyonu Başkanı Cenk Mutluyakalı ise, Tanpınar’a uzun yıllara yayılan emeği için teşekkür ederek, yeni üye Taner Gönül’e görevinde başarılar diledi.

Başvurular

Toplantıda, basın kartı yenileme için yapılan 40 başvurudan 39’u onaylandı. İlk basın kartı için yapılan 19 başvurudan 9’u kabul edildi. Meslekte gerekli süreyi tamamlamayan ya da evrak eksikleri bulunan gazetecilerin başvurularının bir sonraki toplantıda yeniden değerlendirilmesine karar verildi. Ayrıca, Basın Kartı Tüzüğü’ndeki gazeteci tanımına uymayan ya da sosyal yatırımları bulunmayan başvurular reddedildi.

Toplantıda bir gazetecinin sürekli basın kartı başvurusu da onaylandı.

Güncellenen basın kartı listesi basinkartikomisyonu.org adresindeki kurumsal sayfada yayımlandı. Yeni dönem basın kartı başvurularının ise Haziran 2026’da alınacağı bildirildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Cenk Mutluyakalı başkanlığındaki toplantıda, Gazeteciler Cemiyeti temsilcisi Ertan Birinci, Haber Kameramanları Derneği Temsilcisi Tarkan Kavaz ve Dış Basın Birliği Temsilcisi Taner Gönül yer aldı.