Başbakanlık, sendikalardan süre istedi

Başbakanlık, vergi matrahlarının Resmi Gazete’de yayınlanması için sendikalardan saat 16.00’ya kadar süre istedi.

Kamuda örgütlü sendikalar, saat 14.00’de Başbakanlık önüne gitti, basın açıklaması yaptı.

Sendikalar, Başbakanlığın saat 16.00’ya kadar süre istediğini belirtti, “Eğer yayınlanmazsa, gerekeni yapacağız” açıklamasında bulundu.

Bengihan: İnsanlara lütuf vermiyorlar, yasa var

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, vergi matrahlarına ilişkin kararın 24 Ocak’ta Bakanlar Kurulu’nda alınmasına rağmen Resmi Gazete’de yayınlanmamasını eleştirdi, “Kimse sabrımızı zorlamasın. Görevlerini yapsınlar. Eğer bu konuda adım atılmazsa, yarın iş yapmama eylemi yapacağız. Herkes tedirgin, gergin…” şeklinde konuştu.

Bengihan, yaşanan sıkıntı nedeniyle Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)’nde maaşların eski maaşlar üzerinden verildiğini açıkladı. “Cuma günü konuştuk. Merak etmeyin, bugün yayınlanacak dendi. Hangi gün yayınlanacak?” diye soran Bengihan, “Siz insanlara lütuf vermezsiniz, karşınızda yasa var” diye konuştu.

Atan: Bu şekilde yaptıkları sürece o koltuğu göremezler

KAMU-İŞ Başkanı Metin Atan, Başbakanlık Müsteşarı tarafından arandıklarını ve vergi matrahlarının saat 16.00’a kadar Resmi Gazete’de yayımlanacağına dair bilgi verildiğini kaydetti.

“Bir tarafta 28 Ocak’ta harçlar, pullar Resmi Gazete’de yayımlanırken, yüzde 80’e varan zamlar geçiriliyor. Ama vergi matrahları halen yayınlanmadı” diyen Atan, “Bu kadar ciddiyetsizlik yok. Bundan sonrası için hükümet sorumludur.

Hükümet ediyorsalar, iyi bir idare yapacaklar. Bu şekilde yaptıkları sürece bir daha o koltuğu göremezler” şeklinde konuştu.

Gözler vergi matrahlarında, sendikalar beklemede