Başbakan Sucuoğlu’ndan ‘yeni asgari ücret’ yorumu: “İtiraz değerlendirilecek, beklemedeyiz”

1 Ocak’tan itibaren net 6 bin 90 TL olarak uygulanması kararlaştırılan asgari ücrette sancı bitmedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, asgari ücretle ilgili işveren kanadının itirazının değerlendirileceğini, ardından yol haritasının belirleneceğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, konunun yargıya taşınacağını, bu nedenle yeni asgari ücretin uygulanması için beklemede kalacaklarını kaydetti.

Sucuoğlu, “Konu yargıya giderse bir şey diyemem. Beklemede olacağız” dedi.

Bu süre içerisinde eski asgari ücretin yürürlükte olacağını dile getiren Sucuoğlu, itirazların değerlendirilmesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden toplanabileceğini de kaydetti.

Sucuoğlu, şöyle devam etti: İşçi sıkıntılı, zamlar altında ezildi. Asgari ücrete yapılan zam az bile. Ama işverenlerin de durumu sıkıntılı. Keşke ortak paydada ya da bu rakamda anlaşabilselerdi. Beklemek durumundayız. İtiraz sonrası komisyon yeniden toplanabilir. Belki bu toplantıda uzlaşı sağlanır. Bekleyip, göreceğiz.

İşveren kanadı masayı terk etmişti…

Hatırlanacağı üzere dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmış, işveren kanadı masayı terk etmişti.

İşçi ve devlet tarafının uzlaştığı asgari ücret, tek komisyon toplantısında yüzde 40,84 artmış, brüt 7 bin, net 6 bin 90 TL olarak onaylanmıştı.

Brüt rakam üzerinden 2 bin 3 TL, net rakam üzerinden ise bin 766 TL artan asgari ücret, brüt 4 bin 970 TL, nette ise 4 bin 324 TL olarak uygulanıyordu.

Asgari ücret belirlenmeden toplantıyı terk eden işveren tarafı, yeni asgari ücreti yargıya taşıyacağını da açıklamıştı.

ASGARİ ÜCRET BRÜT 7 BİN, NET 6 BİN 90 TL