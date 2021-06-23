“Başarı geleneği devam ediyor”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8. sınıflara yönelik düzenlediği, sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ( BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi ( 20 TFL) Giriş Sınavı önemli bir başarıyı beraberinde getirdi.

BEAL, BEAL IGCSE ve 20 Temmuz Fen Lisesi’ne giriş sınavlarında ilk 28’in 25’ini Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri paylaşırken; Merkez, toplamda 270 kontenjanı olan bu okullara 170 öğrenci yerleştirerek geçen yıl elde ettiği başarının üzerine çıktı. 2021 Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre; BEAL-ALP programında öğrencilerin 86’sı, BEAL-IGCSE programında öğrencilerin 20’si, 20 Temmuz Fen Lisesi’ne yerleşen öğrencilerin 64’ü, KKTC Şampiyonu ve IGCSE 1.si İrem Yıldız, BEAL ALP 1.si ve Yerleştirme Sınavı 2.si Barış Yusuf Kahvecioğlu, BEAL-ALP 2.si Yerleştirme Sınavı 3.sü Elif Eylül Atsatan, Da Vinci Dershanesi’ni başarıya taşıyan isimler oldular.

Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, sınavlarda başarı gösteren öğrencilere başarı belgesi takdim etti. Lefkoşa’daki Merkez binasında Covid-19 tedbirleri gözetilerek düzenlenen etkinlikte konuşan Merkez Müdürü İ. Şahin, pandemi süreci nedeniyle bakanlık direktifleri doğrultusunda hareket ettiklerini, bu zorlu süreçte özverili gayretleriyle başarılı olan öğrencileri, aileleri ve eğitmen arkadaşlarını kutladı. Geçen yıl da bu yıl da elde edilen üstün başarının tesadüfen gelmediğini, aileler ve eğitmenlerle yaratılan güven ortamında birlikte çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Şahin, bu yıl elde ettikleri üstün başarı ile kurum olarak başarı geleneğini sürdürmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Da Vinci Dershanesi Müdür Muavini Seval İnce Şah, gösterilen rekor başarıya ilişkin detayları paylaştıktan sonra, pandemi sürecinin sıkıntılarını da aşarak el ve gönül birliği ile elde edilen başarı için öğrenci, eğitmen ve aileleri kutladı.

Etkinlik, Merkez Direktörü Güren Koral ve Müdür İ. Şahin’in bu yılın giriş sınavlarında birinciliklere imza atan öğrencilere anı plaketi ve sınavları kazanarak hayallerindeki okulda okuma hakkı kazanan tüm öğrencilere başarı belgesi vermeleri ile sonuçlandı. Lha