Barolar Birliği’nde Esendağlı yeniden başkan

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin 16. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden Avukat Hasan Esendağlı seçildi.

Lefkoşa’da Hiden Garden’da yer alan genel kurulda Esendağlı’nın başkanlık için tek aday olduğu kaydedildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Üç yılda bir yapılan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Olağan Genel Kurulu dün saat 14.30’da başladı. Toplantıda divanın kurulmasının ardından mali rapor okunarak oy birliği ile aklandı.

Genel Kurulda Başkanlık, Baro Konseyi, Disiplin Kurulu ve Yüksek Adliye Kurulu Üyesi seçimi yapıldı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanlığına tek aday olan Av. Hasan Esendağlı oy birliği ile seçildi.

Baro Konseyi Üyeliğine, Av. Erdaş Erbilen, Av. Vedat Tezcan ve Av. Özgü Özyiğit seçilirken Disiplin Kurulu Üyeleri Özkul Özyiğit Süleyman Dolmacı, Hüseyin İzveren, Ezer Özsoy ve Uygar Kalmaz’dan oluşurken yedek üye olarak Zehra Delibaş ve Tülin Alpagut seçildi.

Yüksek Adliye Kurulu Üyesi olarak da Av. Süleyman Dolmacı belirlendi.