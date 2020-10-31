Barış umudu fotoğraflara yansıdı

AKEL ve Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol Grup GUE/NGL’nin inisiyatifiyle gerçekleştirilen 2’nci İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması tamamlandı.



Yarışma sonucunda ödüller ve sergilenmeye hak kazanan eserler açıklandı.



Yarışmaya 47 Kıbrıslı170 fotoğrafla katıldı.

Jüri’de Anthi Aleksandru, Andri Dimitriu, Yıltan Taşçı, Nilgün Güney ve Tasos Kosteas yer alırken, Organizasyon Komitesi’ni de İlias Dimitriu, İsmail Özyol ve Marina oluşturdu.



Yarışmanın ilk üç ödülünü kazananlar şöyle açıklandı:

- Birincilik Ödülü – Angelos Mihail – “Yeşil Hat’ın kedisi”

- İkincilik Ödülü – Cemaliye Kavani – “Teller engel değil”

- Üçüncülük Ödülü – İlias Lambru – “Barışa bir umut ver”



Yarışmayı kazananların ödüllendirileceği ve fotoğraf sergisinin açılışının yapılacağı etkinlik 19 Aralık 2020 Cumartesi sabahı saat 11.00’de Lefkoşa’da Ledra Palas karşısındaki Chateau Status’de gerçekleştirilecek.

Ödüllendirilecek ve takvimde yer alacak fotoğraflar alfabetik sırayla şöyle açıklandı:



Aimable Imanirakiza (Hepimiz Kıbrıslıyız)

Bülent Bedeloğlu (Ayırma)

Hasan Karlıtaş (Güvercin)

Hristiana Hacipavlu (Bir Arada Var Olma)

Kaan Tüccar (Aramızdaki Tel Örgüler)

Maro Karava Kiprianu (Tel Örgüler Yeniden Yakınlaşmayı Engellemiyor)

Pooya Lotfabadi (Umut)

Sergio Vaccaro (Dostlar Sınır Tanımaz)

Veysi Canateş (Gölgenin Gücü)



Sadece sergide yer almak üzere seçilen fotoğraflar:

Andreas Hrisanthu

Angelos Mihail (Duvarınız Bizi Engelleyemez)

Bayram Güzer (Umut Sevgide)

Bülent Bedeloğlu (Sınır)

Cahit Arkut (Eller)

Cemaliye Kavani (Eskiden Olduğu Gibi)

Cemaliye Kavani (Gün Gelecek Her Şey Güzel Olacak)

Cemaliye Kavani (Özgürlük-Barış Ve Yaseminler)

Düriye Gökçebağ (Bekleyiş)

Erdoğan Kavaz

Hasan Karlıtaş

Hristiana Hacipavlu (Barış)

Hristodulos Mavdudis (Tel Örgü)

İlias Lambru (Duvarı Yıkalım)

Leyla Kıralp (Varoşa)

Maro Karava Kiprianu (Barış Güvercini)

Meli Vasiludi Payata (Artemidos Caddesi)

Mert Besim

Mete Azizoğlu

Mustafa Erkan

Radu Diaconu (Çocuklar)

Sergio Vaccaro (Dostlarım Neredesiniz)

Sergio Vaccaro (Birleşik Kent Lefkoşa)

Skevi Apostolu

Veysi Canateş (Barış Güvercini)