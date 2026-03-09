World Federation of Trade Unions (WFTU)’ya Kıbrıs’tan üye olan PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, DAÜ-SEN ve KOOP-SEN’in Kadın Büroları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Barış, sosyal adalet ve eşitlik için birlikte mücadele” başlıklı ortak bir deklarasyon yayımladı.

Ortak açıklamada, dünyanın farklı yerlerinde mücadele eden kadınlarla dayanışma vurgulanarak, emekçi kadınların sosyal mücadelelerin her zaman ön saflarında yer aldığı ifade edildi. Fabrikalardan ofislere, okullardan hastanelere ve evlere kadar birçok alanda çalışan kadınların, yeterli destekleyici politikaların bulunmadığı koşullarda sorumluluklarını dengelemek için büyük çaba sarf ettiği belirtildi.

Deklarasyonda, eşitsizlik, güvencesizlik, ayrımcılık ve şiddetin kadınların günlük yaşamında karşılaşılan temel sorunlar arasında yer aldığı kaydedilerek, bu sorunların ortadan kaldırılması için politika, önlem ve mekanizmaların hayata geçirilmesi talep edildi.

Savaşların ve baskıların en ağır etkisinin kadınlar ve çocuklar üzerinde hissedildiğine dikkat çekilen açıklamada, savaşların toplumları yıkıma uğrattığı, aileleri göçe zorladığı ve yoksulluğu derinleştirdiği ifade edildi. Ekonomik sömürü, güvencesiz çalışma ve çalışan haklarındaki gerilemenin de milyonlarca kadının yaşamını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Ortak deklarasyonda ayrıca, küresel düzeyde artan askeri gerilimlere değinilerek, Kıbrıs’ta bulunan İngiliz askeri üslerinin olası askeri operasyonlarda kullanılmasının adayı hedef haline getirebileceği yönünde kaygı dile getirildi. Kıbrıs halkının geçmişte emperyalist politikalar nedeniyle büyük acılar yaşadığı ve adanın bölünmesinin bu acıları sürdürdüğü ifade edildi.

Kıbrıslı emekçi kadınlar adına yapılan çağrıda ise şu mesajlara yer verildi: “Askerileşme yerine barış, sömürü yerine düzgün çalışma ve iş güvencesi, ayrımcılığa karşı eşitlik için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Deklarasyonda ayrıca kadın hakları ve eşitlik için, her türlü şiddet ve baskıya karşı direnişin sürdürülmesi ve halklar arasında barış ile dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklama, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün yalnızca bir anma günü değil, barış, eşitlik, insan onuru ve tüm kadınlar için adalet talebiyle ortak mücadele çağrısının yükseltildiği bir gün olması gerektiği vurgusuyla sona erdi.

Deklarasyon, WFTU’ya Kıbrıs’tan üye sendikaların Kadın Büroları adına DEV-İŞ Kadın Bürosu sorumlusu Sevgül Uludağ tarafından paylaşıldı.