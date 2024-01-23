Barış Ödülleri 14 Şubat’ta sahiplerini bulacak

Kıbrıs Barış Konseyi; Barış Ödülleri’nin bu yıl 14 Şubat Çarşamba akşamı saat 19.00'da Lefkoşa'daki POED Etkinlikler Salonu’nda sahiplendirecek.

Kıbrıs Barış Konseyi’nden yapılan açıklamada, barış, sosyal adalet ve insancıllık gibi değerlere önemli katkılarda bulunan kişileri ve örgütlü grupları öne çıkarmak, onurlandırmak amacıyla verilen ödüllerin bu yılki sahipleri şöyle açıklandı:

“Kıbrıs barış ve enternasyonalist dayanışma hareketinin önde gelen bir siması olarak uzun yıllar boyunca sunduğu değerli katkılarından dolayı Donis Hristofinis

İki toplumda da kayıp kişilerin akıbetinin araştırılması konusunda gerçekleştirdiği önemli faaliyetlerinden dolayı İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Mağdurlarının Ortak Örgütü “Birlikte Başarabiliriz”

Artık aramızda olmayan ancak mücadeleci ve araştırmacı gazetecilik alanındaki örnek çalışmalarıyla sembolleşerek Filistin sorununun adil çözümüne ve Orta Doğu bölgesinde barış davasına yaptığı katkılardan dolayı Panayotis Pashalis.”

Yapılan açıklamada, ödül alacak isimlerin özgeçmişleri şöyle açıklandı:

Donis Hristofinis

Donis Hristofinis 26 Kasım 1928'de doğdu. Barış, sosyal adalet ve dayanışma ideallerine inançla tüm yaşamını Kıbrıs'ta ve uluslararası alanda Sol hareket içerisindeki eylem ve mücadelelere adadı. Önce öğretmen olarak, ardından Uluslararası Öğrenci Birliği'nde (IUS) İngiltere’deki Kıbrıslı Öğrenciler Birliği'nin temsilcisi olarak çalıştı. Moskova Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyasal ve Sosyal Bilimler Doktoru unvanına sahiptir. EDON'un Genel Sekreteri olarak görev yaptı. AKEL'in tüm lider organlarında görev yaptı ve aynı zamanda partinin Uluslararası İlişkiler Bölümü sorumlusuydu. Barış ve Uluslararası Dayanışma Hareketi’nin aktif bir lideriydi ve Kıbrıs sorunuyla ilgili uluslararası aydınlatma girişimleri onun silinmez damgasını taşımaktadır. Kıbrıs Barış Konseyi'nde Genel Sekreter olarak da görev yaptı. Dayanışma Komitesi'nin (EPAL) Genel Sekreteri’ydi. 1974'ten sonra Kıbrıs Halkıyla Uluslararası Dayanışma Komitesi'nin kurulmasında öncülük etti.

“Birlikte Başarabiliriz”

“Birlikte Başarabiliriz” barikatların açılmasından sonra kurulan ve “Kıbrıs'ın yazılı olmayan tarihini” ortaya çıkarmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. Kayıp Şahısların yakınlarının ve Kıbrıs'taki Çatışma ve Savaş Mağdurlarının yakınlarının oluşturduğu tek iki toplumlu örgüttür. 1963'ten 1974'e kadar Kıbrıs'ın Kıbrıslı Rum-Kıbrıslı Türk kayıp şahısları konusu hakkında araştırma ve aydınlatma konularında yıllardır insani bir yaklaşım sergileyen ve gönüllü faaliyet gösteren bir kuruluştur. Savaş mağdurlarına yönelik bu insani konuda örnek bir iki toplumlu iş birliğini teşkil etmektedir. Örgütün çalışmaları ve faaliyetleri yurtdışında çeşitli medya organlarında da yer aldı ve tarihle eleştirel bir şekilde nasıl yüzleşebileceğimiz, savaşın açık yaralarını nasıl iyileştirebileceğimiz ve genç nesiller için barışçıl bir geleceği nasıl sağlayabileceğimiz konusunda bir referans noktası haline geldi.

Panayotis Pashalis

Panayotis Pashalis (1940-2008), Almanya Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde sinemacılık ve gazetecilik okudu. 1960 yılından emekliliğine kadar “HARAVGİ” gazetesinde çalıştı ve aynı zamanda genel yayın yönetmeni yardımcısı olarak da görev yaptı. Zalimlere karşı mücadele eden halkların savunulmasına odaklanarak, gazeteciliği özgürlük ve barış idealleriyle bağdaştırdı. Kıbrıs'taki İngiliz üsleri ve bunların rolü, Filistin meselesi ve diğer uluslararası meseleler hakkında yaptığı röportajlar onun simgeleşen çalışmalarının karakteristik örneklerini teşkil etti. 1978'de İsrail makamları tarafından tutuklandı ve sahte delillere dayanılarak “İsrail'in çıkarlarına aykırı eylemlerde bulunmak” ile suçlandı. Mahkemenin çoğunluk kararıyla, altı ayı hücre hapsi olmak üzere üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Panayotis Pashalis'in hapsedilmesi Kıbrıs Editörler Birliği'nin başlattığı kitlesel protesto eylemlerine yol açtı.