Bankamatiğin işlem iptali yaparak iade ettiği parayı sirkat etti!

Gönyeli’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan E.G, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Nurettin Özgenler olguları aktardı. Polis, İ.A. isimli şahsın 30 Aralık 2025 tarihinde saat 23.10 raddelerinde Gönyeli'de faaliyet gösteren bir otelin otoparkında bulunan bir bankaya ait ATM cihazından hesabına 17 bin TL para yatırmaya çalışıp işlemleri tamamlanmadan cihaz başından ayrıldığını söyledi.

Polis, bankamatiğin işlem iptali yaparak parayı geri iade ettiği esnada oraya giden zanlının iade edilen 17 bin TL'yi alarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, olayın 8 Ocak’ta bildirildiğini, incelenen kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 16 Ocak’ta Girne Limanı’ndan çıkış yapacağı esnada tespit edilerek tutuklandığını, ifadesinde parayı iyi bir niyetle aldığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin 3 günlüğüne Türkiye’ye gitmek için limana gittiğini, gidiş-dönüş bileti olduğunu, zanlının parayı iade etmek üzere aldığını, 3 gün boyunca bankamatiğin civarına giderek, paranın sahibini aradığını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.