“Bakanlar Kurulu, girişimini bir an önce geri çekmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP Hükümeti'nin Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Beach Club Tesisleri'nin ve bölgedeki arazilerin "bir yatırımcı veya işletmeciye" devredilmesi planlarını şiddetle protesto etti.

CTP, bu girişimlere karşı olduklarını ve özelleştirme planlarının gerçekleşmemesi için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, deniz kıyısında olan ancak denize erişim noktalarının sınırlı olduğu kentte, halkın denize ulaşabileceği nadir yerlerden biri olan DAÜ Beach Club Tesisleri'nin özelleştirilmesine karşı çıkıldığı belirtildi.

CTP, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin halkın yararına hiçbir adım atmadığını ve yolsuzluk, hukuksuzluk ve peşkeşlerle anıldığını vurgulayarak, bu planın halkın kullanımına yönelik ciddi bir tehdit olduğunu ifade etti. Açıklamada, "Bu girişimin, Bakanlar Kurulu tarafından bir an önce geri çekilmesini talep ediyoruz.

Vakıflar Örgütü'nün daha önce planladığı şekilde, ilgili tesisin uygun şartlarda DAÜ ve halkın kullanımında kalması gerektiğini vurguluyoruz," denildi.

CTP, güzide bir kurum olan DAÜ'nün öz varlığını ve halkın denize ulaşım hakkını savunmak adına gerekli mücadeleyi ilgili sivil toplum örgütleriyle birlikte yürüteceklerini belirtti. Açıklamanın sonunda, kamuoyunun desteğinin önemine değinilerek, bu süreçte kamuoyunun yanlarında olmasından memnuniyet duyacakları ifade edildi.