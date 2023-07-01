Bahçeli’de iş kazası

Bahçeli'de, dün saat 10.15 sıralarında, yapımı devam eden bir siteye ait inşaat alanında çalışmakta olan Md Rajon MIA (E-28), taş duvar üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten, yerde bulunan taşlar üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Adı edilen kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.