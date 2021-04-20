Bahçeli de oyuna girdi: “Anayasa Mahkemeleri her yerde çıbanbaşı”

Türkiye’deki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin Kur'an kurslarını laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle kapatmasını, "Rumların değirmenine su taşıyan kepazelik" olarak değerlendirdi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesi’nin kararını değerlendirdi.

Bahçeli’nin yaptığı açıklama şöyle:

“Rumların değirmenine su taşıyan kepazelik Yunanistan’ın tahammül sınırlarını zorlayan tacizleri sürerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Kuran Kurslarının laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle kapatması Rumların değirmenine su taşıyan kepazeliktir. Bu mahkemeye nüfuz eden bağnazlığın ne laiklikle, ne de din ve inanç hürriyetiyle alakası vardır.

Kuran-ı Kerim’in öğretilmesinin neresi laikliğe aykırıdır? Allah kelamına yönelik bu saygısızlığın, bu nefretin neresinde laiklik vardır? Anayasa Mahkemeleri her yerde çıbanbaşı, her yerde sorun kaynağıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin bu ilkel kararından dönmesi inancımıza ve insanlık onuruna saygının bir gereğidir.”