Girne’de Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde dün saat 04.00 sıralarında 173 miligram alkollü içki tesiri altındaki Ebiakpo Sokoh (E-27) direksiyon hakimiyetini kaybederek, bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmadı, sürücü tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamada, Sokoh’un yönetimindeki UB 352 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada cadde üzerinde bulunan çembere geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

Soruşturma devam ediyor.

Yedidalga’da yangın

Yedidalga Demir Liman’da dün saat 10.30 sıralarında elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu atılan kıvılcımların kamışları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, sonucunda mahaldeki kamışlar, kuru otlar, 1200 metre uzunluğundaki plastik damlama sulama lastiği ve 15 metre uzunluğundaki plastik su borusu tamamen yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

Mağusa’da trafik kazası, araç sürücüsü tedavi altına alındı

Mağusa’da 18 yaşındaki Zeki Arat, dikkatsizlik sonucu aracın yoldan çıkması sonucu bugün saat 00.05 sıralarında trafik kazası geçirdi. Çarpmanın etkisiyle araçta yangın meydana geldi. Yangın sonucu araç zarar gördü, Arat ise Mağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Arat’ın yönetimindeki FK 243 plakalı aracı ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada meydana geldi. Araç, yolun solunda bulunan kaldırıma taşlarına çarptıktan sonra yoldan çıktı ve okaliptus ağacına çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle, bahse konu aracın motor kısmının alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamları yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.