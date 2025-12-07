Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren ve sarhoş olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağıran B.T.(E-31)’nin 162 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.