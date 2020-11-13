Bağımsızlık Yolu ve Sol Hareket'ten yürüyüşe katılma çağrısı

Bağımsızlık Yolu ve Sol Hareket, tüm kesimleri 15 Kasım Pazar günü yürüyüşe davet etti.

Bağımsızlık Yolu ve Sol Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, saat 14.00’da Pronto çemberinde toplanıp iradesizliğin sembolü haline gelmiş Meclise ve yaşananların asli sorumlusu TC Elçiliğine yürümeye çağır yapıldı.