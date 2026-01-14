Bağımsızlık Yolu: “İş cinayetlerinin üstünü örtmenize izin vermeyeceğiz"

Bağımsızlık Yolu, iş kazalarında asıl ve belirleyici sorumluluğun işverende olduğunu savunarak, bunu işçinin sırtına yüklemeyi öngören İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni kabul etmeyeceğini belirtti.

Bu değişikliğin iş kazalarını önleyecek koşullar yaratmayı hedeflemediğini kaydeden Bağımsızlık Yolu, bu öneri yasalaşırsa, iş kazalarında işverenlere yargı yolunun fiilen kapanacağını, “işçinin kusuru vardı” savunmasının standart refleks haline geleceğini ifade etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, UBP Milletvekili Hasan Küçük imzasıyla Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin özellikle ölümlü ve ağır yaralanmalı iş kazalarındaki işverenlerin cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik olduğu ifade edildi.

Yeni düzenlemeyle yargı sürecinin başlamasının işçinin sıfır kusurlu olması ön koşuluna bağlandığının belirtildiği açıklamada, bunun iş ve işçi sağlığı hukukuna tamamen ters, “patronları” aklamaya ve bütün sorumluluğu işçinin üstüne yıkmaya dönük bir yaklaşım olduğu belirtildi.

Bağımsızlık Yolu’nun açıklamasında, “İşçilerin canına kasteden bu yasa değişikliğini kabul etmiyoruz. Sendikasız işçi çalıştırmak yasaklanana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” denildi.