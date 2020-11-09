Baf’ta kemirgen sorunu
Baf bölgesindeki çiftçilerin, bölgedeki artan fare ve/veya sıçan nüfusunun mahsullerine zarar verdiği konusunda şikâyette bulunduğu haber verildi.
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Baf bölgesindeki çiftçilerin, bölgedeki artan fare ve/veya sıçan nüfusunun mahsullerine zarar verdiği konusunda şikâyette bulunduğu haber verildi.
Fileleftheros Gazetesi, artan kemirgen nüfusunun bölgede yetiştirilen nar ve turunçgillere aynı zamanda badem ve cevizlere zarar verdiğini yazdı.
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