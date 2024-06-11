Baf'ta büyük yangın

Baf'ın Psathi köyünde bugün çıkan orman yangını, kısa sürede büyüdü.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, Baf polis operasyon şefi yardımcısı Michalis Nikolaou, yangının köyün girişinde olduğunu ve tehlikeli bir şekilde Ayios Dimitrianos'a doğru ilerlediğini söyledi. Yangın nedeniyle Psathi köyü de boşaltıldı.

Haberde yangının kesin nedeninin ise henüz belirlenemediği belirtildi.