Bafra’da bir evde yangın

Bafra’da bugün bir ev içerisinde yanan mum yangına yol açtı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın 14.30 sıralarında meydana geldi.

Pencere kenarında yanan mumun yatak üzerine düştü ve yatak kısa süre içerisinde alevler içinde kaldı.

Yangın polis itfaiye ve çevre sakinlerinin müdahalesi ile kısa süre söndürülürken, yatak odası ve içerisinde bulunan eşyalar ile oda kapıları yanarak zarar gördü. Pencere camı da ısıdan patlayarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.