Bafra'da alkol tesiri altında kavga: 6 kişi tutuklandı

Bafra’da, Mehmetçik Belediyesine ait plaj yolunda saat 22:00 sıralarında 6 kişi arasında alkol etkisi altında bir kavga meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, A.Ç. (22), Z.T. (21) ve D.U. (22), 67 mlgr alkollü içki tesiri altında, A.C.K. (24), M.S. (24) ve D.A. (20) ise 189 mlgr, 181 mlgr ve 127 mlgr alkollü içki tesiri altındaydılar.

Aralarında çıkan tartışma sonucunda, şahıslar birbirlerine elleri ve ayaklarıyla vurarak kavga etti. Yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık veren şahıslar tutuklandı

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.