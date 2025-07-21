Bacada biriken yağ kalıntıları yangına neden oldu

Girne’de bir restoranın mutfağında, dün bacada biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Polis basın bültenine göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, mutfakta bulunan muhtelif elektrik kabloları ile su boruları yandı.

Soruşturma devam ediyor.