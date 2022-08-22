'Baba-oğulun kripto hesaplarında 205 milyon dolar'

Ülkeye milyonlarca Euro şüpheli para getirdiği için tutuklanan Selim Tayşi ve oğlu ile paralardan 2 milyon 100 bin Euro’yu teslim aldığı ileri sürülen Ökkeş Taş, yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, Nisan 2022’den bugüne baba oğulun kripto para hesaplarında 205 milyon dolar para hareketi tespit edildiğini açıkladı.

Bu paranın farklı hesaplara dağıtıldığı da belirlendi.

Zanlı Selim Tayşi’nin direktifi ile 2 kişinin daha ülkeye para getirdiğinin tespit edildiği de mahkemede aktarıldı.

Günlerdir geniş çaplı araştırma yürüten polis, zanlıların yalnızca KKTC’ye girişlerini değil, Türkiye’den çıkışlarını da mercek altına aldı.

Polis, zanlı Selim Tayşi’nin 14 milyon 640 bin 400 Euro, aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi’nin 10 milyon 660 bin Euro, başka bir şahsın ise zanlı 1’in direktifi ile 4 milyon 150 bin Euro’yu TC’de beyan etmelerine rağmen ülkeye beyansız getirdiklerini belirledi.

Mahkeme konuşan polis, söz konusu para ile suç gelirlerinin aklandığına inanıldığına vurgu yaptı.

Polis, baba-oğul 2 zanlının da suç işlemek için ülkeye geldiğine dikkat çekti.

Her iki zanlının TC uyruklu olduğunu söyleyen polis, serbest kalmaları halinde kaçma ihtimallerine bulgu yaptı.

Mahkemede aktarılan olgular ışığında yargıç baba oğul iki zanlının 1 ayı geçmeyecek şekilde davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Diğer zanlı Ökkeş Taş ise 3’er KKTC vatandaşının 300’er bin TL kefalet senedi imzalası, 150 bin TL nakdi teminat yatırması, yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispat-ı vücut yapması koşuluyla teminatla serbest kaldı.