Baba, 7 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da 16 yaşından küçük çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 48 yaşındaki B.K. Cuma günü yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede konuşan polis, zanlının 2023 - 2025 yılları birlikte yaşadığı 16 yaşından küçük çocuğuna karşı birden çok kez cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Polis, çocuğun intihara teşebbüs edip, hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktığını anımsattı.

Polis, zanlının 18 Ağustos’ta tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, USB ve bir adet bilgisayarın emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, çocuğuyla sadece şakalaştığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 3 doktorun kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

Polis, müştekinin çocuk cerrahı tarafından muayene edildiğini ancak cinsel temas bulgusuna rastlanmadığını kaydetti.

Polis, çocuğun adli tıp uzmanı tarafından da muayene edileceğini söyledi.

Polis, zanlının ayrıca psikologlar tarafından da muayene edileceğini açıkladı.

Polis, zanlının evinde bulunan emarelerin DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini,10 kişiden ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini, çocuğun daha önce birkaç kez intihara teşebbüs ettiğini, 2 psikolog tarafından terapi gördüğünü, doktorlardan da ifade alınacağını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.