"Ayrımcılıklara karşı farkındalık yaratılacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Komitesi’nin düzenlediği Belediyecilik Vizyon Çalıştayı kapsamında “Sosyal Konular” başlıklı oturum gerçekleşti. CTP Facebook sayfasından da canlı yayınlanan oturumun moderatörlüğünü yapan Feriha Tel, açılış konuşmasında Kıbrıs’ta hak ve özgürlük mücadelesi veren, her türlü ayrımcılığa karşı farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Tel, dezavantajlı bireylerin sosyal yaşama katılabilmesi için çalışan, koruyucu önlemler için, insan ticareti için mücadelede seslerini yükselten, hayvan refahını, ülkemiz sporunu ve sporcusunu dert edinen sivil toplum örgütleriyle birlikte sosyal belediyeciliği ve bu sivil toplum örgütlerinin merkezi ve kırsal belediyelerden beklentilerinin neler olduğunu değerlendireceklerini söyledi.

ŞAHALİ: BEKLENTİLERİN ÇOK UZAĞINDA OLAN BELEDİYELER DE VAR

Oturumda ilk sözü alan Evrensel Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erhun Şahali, Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin ülkemizde hasta haklarının gelişmesi ve bir yasal zemine kavuşması için çalışan bir dernek olduğunu söyledi. 2018 yılında yapılan yerel seçimlere giderken, Sağlık Örgütleri Platformu olarak belediyelerden talep ve beklentilerini içeren manifesto yayınladıklarını söyleyen Şahali, aradan geçen üç yıla baktıklarında bu talep ve beklentileri bir ölçüde karşılayan belediyeler olduğu gibi, bu beklentileri karşılamaktan oldukça uzak durumda olan belediyeler olduğunu da gözlemlediklerini söyledi.

ALTIOK: MÜLTECİLER SAVAŞLARDAN VE ZULÜMDEN KAÇAN İNSANLARDIR

Mülteci Hakları Programı Hukuk Danışmanı Avukat Deniz Altıok da konuşmasında, mültecilerin adanın kuzeyinde karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Mültecilerin savaşlardan ve zulümden kaçan insanlar olduğunu söyleyen Altıok, uluslararası hukuka göre de özgürlükleri risk altında olduğu için de geldikleri ülkelere gönderilemeyeceklerini vurguladı.

OSUM: İNSAN TİCARETİ, MODERN KÖLELİK OLARAK DA ANILMAKTADIR

Mülteci Hakları Derneği İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Avukat Fezile Osum da oturumda yaptığı sunumda, insan ticaretinin, bir bireyin kandırılması veya zor kullanılarak çalıştırılması, buna bağlı olarak da o kişinin emeği üzerinden yasa dışı kazanç elde edilmesi olduğunu söyledi. İnsan ticaretinin günümüzde modern kölelik olarak da anılmakta olduğunu söyleyen Osum, insan ticaretinin günümüzde en hızlı büyüyen ve global insan hakları ihlalleri içerisinde yer almakta olduğunu söyledi.

DÜZGÜN: YEREL YÖNETİMLER İNSAN HAKLARI NOKTASINDA CİDDİ ÖNEM ARZ EDİYOR

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Avukat Deniz Düzgün de konuşmasında, K.T. İnsan Hakları Vakfı’nın 2005’te kurulduğunu, “Kıbrıs’ın hem Kuzey’inde, hem de Güney’inde hukuk devleti nasıl kurulabilir?” noktasında çalışmalar yaptığını söyledi. Azınlık hakları, çocuk hakları, engelli hakları, göçmen hakları, insan ticareti, mülkiyet hakkı, tutuklu hakkı gibi birçok alanda çalıştıklarını söyleyen Düzgün, yerel yönetimlerin insan hakları noktasında ciddi önem arz ettiğini vurguladı.

GÜMÜŞATAM: DUYARLILIĞIN ARTIRILMASI YÖNÜNDE ÇALIŞIYORUZ

Kuir Kıbrıs Derneği Aktivisti Doğukan Gümüşatam da oturum kapsamında, “LGBTI+ Hakları ve Yerel Yönetim Uygulamaları” başlıklı bir sunum yaptı. Gümüşatam dernek olarak, LGBTI+’ların Temel Hak ve Özgürlüklerinin korunması ve bu konularda duyarlılığın artırılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

AKÇABA: TESİSLERİN BAKIMI VE İDAMESİ KONUSUNDA BELEDİYELERLE ÇALIŞIYORUZ

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçaba, oturumda yaptığı konuşmada, Futbol Federasyonu olarak toplumun önde gelen sivil toplum örgütlerinden birisi olduklarını söyledi. Akçaca, Futbol Federasyonu’nun ülkemizde futbolun oynanmasını organize eden kuruluş olduğunu söylerken, tesislerin bakımı ve idamesi konusunda belediyelerle birlikte çalıştıklarını vurguladı.

KİBRİT: YEREL YÖNETİMLER ÇOK ÖNEMLİDİR

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, oturumda yaptığı konuşmasında, yerel yönetimlerin özellikle engelli bireyler için oldukça önemli olduğunu söyledi. Beklentilerinin yerel yönetimlerin ilk adımda orada yaşayan tüm insanlara sağlanmış olan hizmetlerin aynı şekilde engelliler için de sağlanması olduğunu söyleyen Kibrit, Engelsiz Kent Tasarımı konusunda da bilgi verdi.

KRAL: BELEDİYELERLE İLETİŞİM İÇİNDEYİZ

KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu adına oturuma katılan Ülfet Kral da KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu olarak belediyelerle, özellikle de Lefkoşa Türk Belediyesi ile daha fazla iletişim içerisinde olduklarını söyledi. Kral, “Çünkü Lefkoşa Türk Belediyesi’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu var ve 2016’dan beri Kadın Sığınma Evi’nin orada olduğunu biliyoruz” dedi.

CİN: 28 BELEDİYE İÇİNDE SADECE 5 TANESİNİN BARINAĞI VAR

Altınpatiler Derneği Başkanı Yeliz Osman Cin de derneklerinin 8-9 yıl önce bir kulüp olarak çalışmaya başladığını söylerken, sonradan gelişip, dernekleştiğini vurguladı. Sokak hayvanları için yıllardır kendilerini paralayan bir avuç insan olduklarını da söyleyen Cin, 28 belediye içinden sadece 5 belediyenin barınağı olduğunu söyledi.

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