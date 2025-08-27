“Aynı yolda devam ederlerse bazı gelişmeler yaşanabilir”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin BM Genel Sekreterine gönderdiği mektuplarla ilgili açıklamada bulundu.

Fileleftheros gazetesi Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, Dış Kıbrıslı Rumlar toplantısına gelişinde, aralarında Türkiye’nin BM’ye yönelik mektuplarının da bulunduğu, bir dizi güncel konuyla ilgili görüşlerini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, “Kıbrıs’ta iki devletten” bahseden Türkiye’nin mektuplarına, temmuz ayında New York’ta gerçekleştirilen genişletilmiş konferans sırasında zaten BM Genel Sekreterin kendisinin hatta İngiltere’nin Avrupa bakanının yanıt verdiğini belirtti.

Kıbrıs sorunundaki durumların, her zaman olduğu gibi zor olduğunu söyleyen Hristodulidis, kendi hamleleriyle bir takım hareketlilik olduğunu ifade etti.

Hristodulidis açıklamasında, aynı yolda devam etmeleri halinde bazı gelişmelerin yaşanabileceğinden de söz etti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’a gelmesi kararını önemli olarak nitelendiren Hristodulidis, kendisinin Holguin ile iletişime geçtiğini ve Kıbrıs’a, New York öncesinde zemini hazırlamak için gelmesini istediğini ifade etti.

Hristodulidis ayrıca, özellikle seçim kampanyası içerisinde bulunulduğu bu dönemde Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar’dan herhangi bir şey beklemediğini de söyledi.

Haravgi gazetesi, Türkiye’nin BM’deki Daimi Temsilciliğinin, 7 ve 13 Ağustos tarihlerinde, Kıbrıs’ta “eşit statüye sahip iki devletten” söz eden mektupları, Kıbrıs Türk tarafı adına BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiğini yazdı.

Bu mektupların, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM organlarındaki son zamanlarda dile getirdiği görüşlere yanıt niteliğini taşıdığını yazan gazete, ilk mektubun, 7 Ağustos’ta, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 30 Temmuz’da “hava sahası ihlalleri” nedeniyle gönderdiği mektuba yanıtla ilgili olduğunu belirtti.

Habere göre, Türkiye mektubunda ayrıca uçuşların KKTC sivil havacılığıyla gerçekleştirildiğinden söz ederken federal çözümü reddeden, egemen eşitliği destekleyen ifadelere de yer verdi.

Türkiye’nin 13 Ağustos tarihli mektubunda da aynı yönde hareket ettiğini yazan gazete, burada ise "Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’ni zorla gasp ettiğinden" söz ettiğini belirtti.