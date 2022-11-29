Aynı suçtan hapis cezası aldı, yeniden tutuklandı!

İskele’de 2020 yılında bir kadını, ölümle tehdit edip, 18 ay hapis cezası alan M.M, bugün benzer suçlamayla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, mahkemede olayla ilgili bilgileri aktardı.

Polis, zanlının “cinsel taciz” suçundan dolayı tutuklandığını belirtti.

Polis, 28 Kasım’da Taşkınköy’de zanlının park halindeki bir araçta bulunan bir kadına cinsel tacizde

bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.