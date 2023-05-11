“Aylık taksit 22 bin TL, mevcut asgari ücret 11 bin 800 TL ile nasıl ödenecek?”

Hükümetin 1 yıllık icraatlarının anlatıldığı basın toplantısında konuşan Başbakan Ünal Üstel’in, “Gençlere yüzde 1 faizli, 10 yıl vadeli 'ilk evim kredisi' vermeye başlıyoruz” vaadini inceleyen ekonomist Mahmut Sezinler, “Aylık taksit 22 bin TL olacak… Mevcut asgari ücretle gençler bu rakamı nasıl ödeyecek?” diye sordu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu vaadi değerlendiren ekonomist Sezinler, “Eğer asgari ücrete her yıl yüzde 50 artış yapılırsa, ancak 2026’da asgari ücret bu rakama çıkar” diyerek, “Eğer yemek, sağlık, eğitim, kıyafet ve benzeri hiçbir harcama yapılmazsa, bu rakam 2026’da ödenmeye başlanabilir. Bu nasıl bir hesap, nasıl bir açılım” ifadelerini kullandı.

Sezinler, Ünal Üstel’in açıkladığı rakamlar üzerinden yaptığı hesaplamasını şöyle aktardı:

“1 milyon 200 bin TL’nin 10 yılda 1 milyon 440 bin TL faizi var. Toplam borç 2 milyon 640 bin TL olacak. 120 ayda ödeneceğine göre ayda 22 bin TL taksit olacak.”

Ünal Üstel, Çarşamba gün gerçekleşen basın toplantısında, hane gelirleri 85 bin TL’yi aşmayan ve ilk defa konut sahibi olacak gençlere, 1 milyon 200 bin TL’ye kadar aylık yüzde 1 faizli, 10 yıl vadeli "ilk evim kredisi" vermeye başlayacaklarını açıklamıştı…